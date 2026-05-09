Ушаков заявил об отсутствии новых договоренностей по перемирию к Дню Победы

Ушаков: новых договоренностей о перемирии к Дню Победы нет

Новых договоренностей по перемирию к Дню Победы достигнуто не было. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя журналистам слова президента США Дональда Трампа о возможном продлении перемирия и после 11 мая.

«Нет, была договоренность о том, что перемирие, посвященное Дню Победы, будет продолжаться три дня: 9, 10 и 11 числа», — сказал он.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. По его словам, прекращение огня продлится 9, 10 и 11 мая, также стороны обменяются военнопленными в формате «1000 на 1000». Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, соглашение стало возможным благодаря прямым переговорам Москвы и Вашингтона, а также консультациям американской стороны с украинским руководством.

До этого президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что Киев поддержит трехдневное перемирие, о котором говорил Трамп. Однако он уточнил, что украинская сторона будет соблюдать режим прекращения огня при условии отсутствия ударов со стороны Российской Федерации.

Ранее ВСУ почти девять тысяч раз нарушили режим прекращения огня в зоне СВО.