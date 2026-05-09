Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

В МИД Украины выразили готовность «делиться» оружием с другими странами

Замглавы МИД Украины Мищенко: Киев готов делиться оружием с союзниками
Alex Brandon/AP

Украина готова делиться оружием со своими союзниками, которые поддерживают ее в конфликте против России. Об этом «Украинскому радио» рассказал замглавы МИД страны Александр Мищенко.

«Есть политическое решение украинских властей о том, что мы готовы делиться оружием, но только с теми странами, которые сегодня поддерживают Украину», — сказал он.

По его словам, к таким союзникам относится, например, Польша. Реализация инициативы же будет зависеть от украинских предприятий, отметил он. При этом Мищенко подчеркнул, что сама Украина нуждается в артиллерийских боеприпасах, амуниции и в системах ПВО.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начнет экспорт оружия, и поручил Службе безопасности Украины (СБУ) и украинской разведке определить перечень стран, в которые поставки невозможны из-за их сотрудничества с Россией.

Также в апреле Зеленский сообщил, что Украина договорилась о заключении десятилетних контрактов в сфере беспилотников с Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами, а еще 11 государств направили Киеву соответствующие запросы.

Ранее стало известно, кому Украина будет поставлять оружие.

 
Теперь вы знаете
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!