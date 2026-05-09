В МИД Украины выразили готовность «делиться» оружием с другими странами

Украина готова делиться оружием со своими союзниками, которые поддерживают ее в конфликте против России. Об этом «Украинскому радио» рассказал замглавы МИД страны Александр Мищенко.

«Есть политическое решение украинских властей о том, что мы готовы делиться оружием, но только с теми странами, которые сегодня поддерживают Украину», — сказал он.

По его словам, к таким союзникам относится, например, Польша. Реализация инициативы же будет зависеть от украинских предприятий, отметил он. При этом Мищенко подчеркнул, что сама Украина нуждается в артиллерийских боеприпасах, амуниции и в системах ПВО.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начнет экспорт оружия, и поручил Службе безопасности Украины (СБУ) и украинской разведке определить перечень стран, в которые поставки невозможны из-за их сотрудничества с Россией.

Также в апреле Зеленский сообщил, что Украина договорилась о заключении десятилетних контрактов в сфере беспилотников с Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами, а еще 11 государств направили Киеву соответствующие запросы.

