Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем Победы и пожелал ему успехов

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне (1941 — 1945 годы). Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства назвал День Победы священным праздником. Политик отметил, что в России этот день всегда отмечается «с чувством сыновьей гордости за великий подвиг... отцов, дедов и прадедов», которые противостояли врагу, уничтожили нацизм, сберегли Родину, «спасли весь мир».

Российский лидер подчеркнул, что сила духа бойцов Красной Армии будет служить примером беззаветной любви к своей стране. Президент также пожелал главе Русской православной церкви успехов и всего наилучшего.

До этого сообщалось, что патриарх Кирилл и министр обороны России Андрей Белоусов в день памяти Георгия Победоносца помолились о воинах в главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковном Одинцово. Глава Минобороны побывал на Литургии.

Ранее Дмитрий Песков назвал День Победы в Великой Отечественной войне святым праздником.