Захарова назвала абсурдом запрет в Германии на песни Победы

Захарова: Германия продемонстрировала свою суть, запретив песни Победы
Алексей Куденко/РИА Новости

Запрет на исполнение песен Победы в Германии демонстрирует позицию немецких властей по отношению к исторической памяти. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

»... это абсурд. Это песни, которые посвящены Победе, они не посвящены ни чему-то уничижительному или чему-то оскорбительному, они посвящены подвигу людей», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что не все жители ФРГ и стран Запада поддерживают подобные решения. По ее словам, многим людям стыдно за действия властей государств с недружественными режимами.

До этого стало известно, что полиция Берлина запретила флаги России, георгиевские ленты и прочую символику на церемонии ко Дню Победы на советских мемориалах.

В полиции отметили, что 8 и 9 мая на советские мемориалы вблизи Берлина запрещено приносить флаг Российской Федерации, георгиевские ленточки, символы «Z» и «V», кроме того, запрещается носить военную форму или ее части, петь и проигрывать военные марши и песни.

Ранее посольство РФ в Берлине резко отреагировало на запрет символики 9 мая.

 
