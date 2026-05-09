Глава РФПИ назвал причину появления Обамы на международных мероприятиях

Глава РФПИ Дмитриев: Обама вышел из тени в надежде на свою защиту

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев увидел панику в поведении бывшего президента США Барака Обамы. Об этом чиновник написал в социальной сети X.

Дмитриев выразил мнение, что автор «выдумки о Russiagate», то есть утверждениях во вмешательстве Москвы в выборы президента США в 2016 году, появляется на международных мероприятиях с конкретной целью.

По мнению спецпредставителя президента РФ, Обама «выходит из тени» в надежде, что публичное появление на международных мероприятиях даст ему дополнительную защиту.

Таким образом глава РФПИ прокомментировал опубликованное премьер-министром Канады Марком Карни видео, как тот приветствовал экс-президента США на встрече в Торронто.

Также на этой неделе Обама поделился впечатлением, которое оставил действующий американский лидер Дональд Трамп, который посетил в 2016 году Белый дом. Экс-президент отметил, что республиканец показался ему равнодушным к разговорам о потенциальных угрозах нацбезопасности со стороны России и Северной Кореи.

Ранее Нацразведка США обвинила Обаму в создании мифов о вмешательстве России в выборы 2016 года.