Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Глава РФПИ назвал причину появления Обамы на международных мероприятиях

Глава РФПИ Дмитриев: Обама вышел из тени в надежде на свою защиту
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев увидел панику в поведении бывшего президента США Барака Обамы. Об этом чиновник написал в социальной сети X.

Дмитриев выразил мнение, что автор «выдумки о Russiagate», то есть утверждениях во вмешательстве Москвы в выборы президента США в 2016 году, появляется на международных мероприятиях с конкретной целью.

По мнению спецпредставителя президента РФ, Обама «выходит из тени» в надежде, что публичное появление на международных мероприятиях даст ему дополнительную защиту.

Таким образом глава РФПИ прокомментировал опубликованное премьер-министром Канады Марком Карни видео, как тот приветствовал экс-президента США на встрече в Торронто.

Также на этой неделе Обама поделился впечатлением, которое оставил действующий американский лидер Дональд Трамп, который посетил в 2016 году Белый дом. Экс-президент отметил, что республиканец показался ему равнодушным к разговорам о потенциальных угрозах нацбезопасности со стороны России и Северной Кореи.

Ранее Нацразведка США обвинила Обаму в создании мифов о вмешательстве России в выборы 2016 года.

 
Теперь вы знаете
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!