Песков ожидает, что речь Путина на День Победы будет масштабной

Президент России Владимир Путин ежегодно выступает 9 мая с масштабной речью. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистом телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину.

«Она (речь — прим. «Газеты.Ru») каждый раз масштабная», — отметил пресс-секретарь.

9 мая Путин традиционно примет участие в параде Победы на Красной площади, где выступит перед участниками и гостями мероприятия, открывая торжественное шествие.

До этого Путин заявил, что Москва никого не приглашала на 9 мая официально, но сказала, что будет рада всем желающим приехать. Во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он поблагодарил его за прибытие в столицу.

Парад Победы в Москве в 2026 году проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге.

