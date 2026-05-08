Евросоюз раскрыл итоги расследования утечек информации в Россию

Расследование возможных утечек информации Европейского союза (ЕС) из Венгрии в Россию не выявило каких-либо серьезных нарушений безопасности. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

«Соответствующие службы Комиссии завершили расследование, и на этом основании Комиссия пришла к выводу, что серьезных нарушений безопасности в связи с заявлениями, появившимися в СМИ, выявлено не было», — рассказал дипломат.

По данным газеты Politico, Евросоюз ограничивает поток конфиденциальной информации в Венгрию, а лидеры стран объединения встречаются в небольших группах из-за подозрений в том, что правительство республики делится информацией с Россией. Один из неназванных европейских дипломатов заявил изданию, что в свете этих обвинений есть основания для засекречивания информации и документов со стороны ЕС.

