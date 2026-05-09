Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью ТАСС, что граждане прибалтийских стран стали осознавать, что их пытаются «перепрошить», напрочь лишая исторической памяти.

Так дипломат прокомментировала сообщения о буме туров в Нарву из Прибалтики, где жители стремятся увидеть празднование 9 Мая хотя бы через границу. По словам Захаровой, эти люди не желают становиться манкуртами и сопротивляются попыткам «перепрошить» их. Она подчеркнула, что в странах Балтии люди знают свою историю, понимают, что с ними хотят сделать, и стремятся передать правду своим детям и будущим поколениям — «передать огонь истины».

«Люди поняли, что это не вопрос политики, не вопрос политических убеждений, что это вопрос именно противодействия расчеловечиванию и недопущения превращения их в покорное быдло», — сказала дипломат.

В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину заявил, что современные европейские политики утратили память о прошлом, и напомнил про образ манкуртов из литературы. По словам Пескова, речь идет не о попытках Европы лишить кого-либо исторической памяти, а о том, что у самих европейских политиков она отсутствует.

Ранее Песков назвал «бедным поколением» политиков, находящихся у власти в Европе.