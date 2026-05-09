На Западе вдохновители и зачинщики бесконечных провокаций, совершаемых с целью опорочить тех, кто освободил мир от фашизма, стремятся любыми способами уничтожить историческую память, принизить и предать забвению роль России в истории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС, приуроченном к 81-й годовщине Великой Победы.

Она отметила, что те, кто десятилетиями устраивают эти провокации, хотят, чтобы россияне «отказались от исторической памяти, от самих себя, от своих основ». По словам дипломата, если это произойдет, то «мы потеряем себя — будем вечно у них даже не в рабах».

«Задача просто в стирании нас всеми способами из исторической книги, книги истории, и вообще физически. Никто этого не скрывает, они же говорят об этом прямым текстом», — сказала Захарова.

Она добавила, что раньше это было очень сложно доказать, а сейчас на Западе говорят об этом прямо.

