Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Захарова резко отреагировала на слова Каллас о 9 Мая в Эстонии

Захарова назвала глупостью слова Каллас о том, почему Эстония не отмечает 9 Мая
Liesa Johannssen/Reuters

Слова главы евродипломатии Каи Каллас о причинах отказа Эстонии праздновать День Победы являются глупостью. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она процитировала заявление Каллас о том, что Эстония не празднует День Победы 9 мая из-за лидера СССР Иосифа Сталина. Глава евродипломатии считает, что тот якобы не дал эстонцам жить свободно и независимо.

«Для ее страны после войны якобы «начались жестокости и страдания». Глупость она могла бы скрыть только молчанием, но не умела», — написала представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Также она отметила, что в республиках Прибалтики, якобы страдавших в годы Советского Союза, на деле росло население и развивалась промышленность.

Захарова добавила, что с учетом героизации Естонией сражавшихся против Красной армии эсэсовцев, 9 мая станет для властей этой страны скорее днем траура.

8 мая Каллас заявила, что если бы Эстонии дали свободу, тогда бы 9 Мая отмечали в республике как День Победы.

После этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал, что это заявление главы евродипломатии вызывает только саркастическую улыбку. Он отметил, что Каллас не разбирается в истории.

Ранее Захарова предложила Каллас поучаствовать в чемпионате по имитации поросячьего визга.

 
Теперь вы знаете
Пожар в Чернобыле, нарушение перемирия ВСУ и секретные отчеты о пришельцах: главное за 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!