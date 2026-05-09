Захарова резко отреагировала на слова Каллас о 9 Мая в Эстонии

Захарова назвала глупостью слова Каллас о том, почему Эстония не отмечает 9 Мая

Слова главы евродипломатии Каи Каллас о причинах отказа Эстонии праздновать День Победы являются глупостью. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она процитировала заявление Каллас о том, что Эстония не празднует День Победы 9 мая из-за лидера СССР Иосифа Сталина. Глава евродипломатии считает, что тот якобы не дал эстонцам жить свободно и независимо.

«Для ее страны после войны якобы «начались жестокости и страдания». Глупость она могла бы скрыть только молчанием, но не умела», — написала представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Также она отметила, что в республиках Прибалтики, якобы страдавших в годы Советского Союза, на деле росло население и развивалась промышленность.

Захарова добавила, что с учетом героизации Естонией сражавшихся против Красной армии эсэсовцев, 9 мая станет для властей этой страны скорее днем траура.

8 мая Каллас заявила, что если бы Эстонии дали свободу, тогда бы 9 Мая отмечали в республике как День Победы.

После этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал, что это заявление главы евродипломатии вызывает только саркастическую улыбку. Он отметил, что Каллас не разбирается в истории.

Ранее Захарова предложила Каллас поучаствовать в чемпионате по имитации поросячьего визга.