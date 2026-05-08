В Совфеде посмеялись над объяснением Каллас не праздновать 9 Мая

Сенатор Джабаров: объяснение Каллас отказа Эстонии от 9 Мая вызывает улыбку 
Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что в Эстонии отмечали бы 9 Мая как День Победы в случае, если бы Иосиф Сталин дал республике независимость в 1945 году, вызывает только саркастическую улыбку, Каллас не разбирается в истории. Об этом «Газете.Ru» заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
 
«Она перекрасилась, сейчас она заявляет о том, что Россия не дала им свободу в 1945 году. А почему вы служили в вермахте? Вообще большая часть мужского населения Эстонии сотрудничала с нацистами? Вот это мнение, вы знаете, совершенно никого не интересует, она абсолютно безграмотный человек. И каждое заявление вызывает только саркастическую улыбку у людей, которые хотя бы чуть-чуть разбираются в истории», — подчеркнул он.
 
8 мая Каллас заявила, что если бы Эстонии дали свободу, тогда бы 9 Мая отмечали в республике как День Победы.
 
«Я из страны, где были разные сообщества и разные подходы к 9 Мая. Мы обсуждали, почему не можем отмечать 9 Мая как День Победы. Если бы после 9 Мая, когда закончилась война, [генсек ЦК КПСС Иосиф] Сталин сказал: вы свободны, вы можете жить в свободе и независимости, мы бы тоже отмечали этот день как День Победы. Но поскольку именно с этого дня для моей страны начались зверства, мы не можем отмечать 9 Мая как День Победы», — сказала она.

Ранее СМИ узнали о подготовке лидеров Евросоюза к переговорам с Путиным.

 
