Глава Северной Кореи поздравил Путина с Днем Победы

По случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Ким Чен Ын направил российскому лидеру поздравительное послание. В своей телеграмме глава Северной Кореии выразил надежду, что великая победоносная история России будет продолжаться.

Он также заявил о гордости за ведение корейско-российских отношений вместе с Путиным. Глава КНДР подчеркнул, что сотрудничество с Россией открывает «новый блестящий период самостоятельности и достоинства, мира и процветания по общему идеалу и чаянию народов двух стран».

Лидер КНДР пожелал президенту России крепкого здоровья и значительных успехов в работе по защите достоинства и интересов Российской Федерации.

26 апреля министр обороны России Андрей Белоусов и Ким Чен Ын обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества между странами на встрече в Пхеньяне.

Глава российского военного ведомства отметил высокий уровень двусторонних отношений, подчеркнув, что они находятся на «беспрецедентно высоком уровне». По его словам, текущий год также обещает быть насыщенным в части контактов между странами.

Ранее Путин поблагодарил Ким Чен Ына за вклад КНДР в освобождение Курской области.