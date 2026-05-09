Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Глава Северной Кореи поздравил Путина с Днем Победы

Ким Чен Ын поздравил Путина с 81-й годовщиной Победы в ВОВ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравление по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Ким Чен Ын направил российскому лидеру поздравительное послание. В своей телеграмме глава Северной Кореии выразил надежду, что великая победоносная история России будет продолжаться.

Он также заявил о гордости за ведение корейско-российских отношений вместе с Путиным. Глава КНДР подчеркнул, что сотрудничество с Россией открывает «новый блестящий период самостоятельности и достоинства, мира и процветания по общему идеалу и чаянию народов двух стран».

Лидер КНДР пожелал президенту России крепкого здоровья и значительных успехов в работе по защите достоинства и интересов Российской Федерации.

26 апреля министр обороны России Андрей Белоусов и Ким Чен Ын обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества между странами на встрече в Пхеньяне.

Глава российского военного ведомства отметил высокий уровень двусторонних отношений, подчеркнув, что они находятся на «беспрецедентно высоком уровне». По его словам, текущий год также обещает быть насыщенным в части контактов между странами.

Ранее Путин поблагодарил Ким Чен Ына за вклад КНДР в освобождение Курской области.

 
Теперь вы знаете
Пожар в Чернобыле, нарушение перемирия ВСУ и секретные отчеты о пришельцах: главное за 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!