Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Москве началась встреча между Путиным и Токаевым

Путин проводит встречу с президентом Казахстана Токаевым
Григорий Сысоев/РИА Новости

В Кремле проходит двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Переговоры стартовали в Представительском кабинете, пишет ТАСС.

Токаев прибыл в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, на День Победы в Москву планируют также приехать руководители ряда государств. Среди них — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Республики Сербской Синиша Каран, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Отдельно отмечается, что Фицо не будет участвовать в параде на Красной площади: он намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и затем провести встречу с Владимиром Путиным.

Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Москву по приглашению Владимира Путина.

 
Теперь вы знаете
Пожар в Чернобыле, нарушение перемирия ВСУ и секретные отчеты о пришельцах: главное за 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!