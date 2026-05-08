Отказ Израиля разрешить разгрузку сухогруза Panormitis с российским зерном — якобы под давлением Украины — может подорвать продовольственную безопасность самого Израиля. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводит сайт ведомства.

Она подчеркнула, что в Москве этот шаг восприняли с сожалением и отметила, что он, противоречит заявляемой Израилем заинтересованности в развитии российско-израильского экономического взаимодействия.

Также Захарова указала на позицию украинских властей, которые, как утверждается, поддержали отказ от разгрузки судна и призвали не закупать российское зерно.

В конце апреля Израиль отказался принимать зерно, которое Украина считает «украденным», так как оно якобы было собрано на территориях, присоединенных к России. Импортер, заявивший о необходимости «отсрочить» разгрузку судна, прибывшего в Хайфу, сослался на риск введения европейских санкций. В результате сухогруз был развернут и направлен в поисках другого порта. Украинский посол в Израиле объявил о «победе» Киева в этом вопросе.

Ранее ЕС и Украина пригрозили Израилю санкциями за покупку российского зерна из новых регионов.