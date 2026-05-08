Токаев примет участие в праздновании Дня Победы в Москве

Президент Казахстана Токаев приедет в Москву на празднование Дня Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибудет в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Айбек Смадияров в своем Telegram-канале.

По его словам, Кремль выразил удовлетворение решением казахстанского лидера и назвал визит Токаева в Россию дружественным шагом.

В рамках визита президент Казахстана встретится с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества двух стран перед визитом Путина в Казахстан в конце мая, отметил пресс-секретарь.

Накануне Кремль опубликовал список лидеров зарубежных стран, которые прибудут в Москву 9 мая. В нем указаны президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и президент Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, Синиша Каран.

До этого Путин направил поздравления лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также народам Грузии и Молдавии, включая Абхазию и Южную Осетию с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в Кремле опровергли информацию о лишении аккредитации иностранных СМИ на парад Победы.