Канцлер Австрии объяснил, чем чреваты попытки приукрашать историю

Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что попытки изменить или приукрасить историю не дают обществу извлекать из нее уроки. Об этом он сказал в рамках своего выступления, посвященного дню окончания Второй мировой войны.

Он напомнил, что окончание войны позволило Австрии освободиться от национал-социализма, вместе с этим пришел конец системе, частью которой были многие австрийцы.

«Эта правда неудобна. Но это именно правда. Потому тот, кто приукрашивает историю, не извлекает из нее уроков», — сказал он.

Штокер добавил, что демократия не рушится внезапно, для ее сохранения нужно действовать всегда нужно трезво и решительно. Восьмое мая — это день самоанализа, подытожил он.

