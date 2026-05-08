Канцлер Австрии объяснил, чем чреваты попытки приукрашать историю

Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что попытки изменить или приукрасить историю не дают обществу извлекать из нее уроки. Об этом он сказал в рамках своего выступления, посвященного дню окончания Второй мировой войны.

Он напомнил, что окончание войны позволило Австрии освободиться от национал-социализма, вместе с этим пришел конец системе, частью которой были многие австрийцы.

«Эта правда неудобна. Но это именно правда. Потому тот, кто приукрашивает историю, не извлекает из нее уроков», — сказал он.

Штокер добавил, что демократия не рушится внезапно, для ее сохранения нужно действовать всегда нужно трезво и решительно. Восьмое мая — это день самоанализа, подытожил он.

В России 9 мая ежегодно празднуют победу в Великой Отечественной войне. Но в большинстве европейских стран и в США дата праздника другая: день победы над нацистской Германией там отмечают на день раньше, 8 мая. У сложившейся традиции есть историческое объяснение. Как подписывалась капитуляция Германии в 1945 году и почему это происходило дважды — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с годовщиной Победы.

 
