Германия согласовала пролет борта Фицо в Москву

Германия согласовала пролет через воздушное пространство страны самолета словацкого правительства в Москву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Европы.

«Германия согласовала пролет самолета, он вошел в воздушное пространство страны», — сказали журналистам.

До этого агентство сообщало, что перелет премьер-министра Словакии Роберта Фицо из Братиславы в Москву по так называемому северному маршруту — через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию — займет примерно 3,5–4 часа.

Указывается, что выбранный путь является наиболее коротким из доступных вариантов в условиях нынешней геополитической обстановки. Также отмечается, что после выхода из воздушного пространства Германии воздушное судно сможет следовать над нейтральными водами Балтийского моря под контролем диспетчеров из Стокгольма и Хельсинки.

7 мая государственный секретарь Министерства иностранных дел Растислав Хованец сообщал, что Фицо во время своего визита в российскую столицу передаст послание от главы Украины Владимира Зеленского. Как отметил Хованец во время заседания комитета Европейского парламента по иностранным делам, Фицо может также получить ценную информацию от президента РФ Владимира Путина касательно того, как «тот видит усилия по прекращению войны».

