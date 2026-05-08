Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Германия согласовала пролет борта Фицо в Москву

ТАСС: Германия согласовала пролет самолета словацкого правительства в Москву
Yiannis Kourtoglou/Reuters

Германия согласовала пролет через воздушное пространство страны самолета словацкого правительства в Москву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Европы.

«Германия согласовала пролет самолета, он вошел в воздушное пространство страны», — сказали журналистам.

До этого агентство сообщало, что перелет премьер-министра Словакии Роберта Фицо из Братиславы в Москву по так называемому северному маршруту — через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию — займет примерно 3,5–4 часа.

Указывается, что выбранный путь является наиболее коротким из доступных вариантов в условиях нынешней геополитической обстановки. Также отмечается, что после выхода из воздушного пространства Германии воздушное судно сможет следовать над нейтральными водами Балтийского моря под контролем диспетчеров из Стокгольма и Хельсинки.

7 мая государственный секретарь Министерства иностранных дел Растислав Хованец сообщал, что Фицо во время своего визита в российскую столицу передаст послание от главы Украины Владимира Зеленского. Как отметил Хованец во время заседания комитета Европейского парламента по иностранным делам, Фицо может также получить ценную информацию от президента РФ Владимира Путина касательно того, как «тот видит усилия по прекращению войны».

Ранее политолог объяснил отказ Фицо от участия в параде на Красной площади.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!