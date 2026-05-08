Эстония отказалась эвакуировать сотрудников своего диппредставительства из Киева

Глава МИД Эстонии Цахкна: страна не будет эвакуировать из Киева своих дипломатов

Эстония отказалась эвакуировать своих дипломатов из Киева. Соответствующее заявление опубликовал в соцсети X министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.

«Наше посольство в Киеве продолжает работать согласно местным рекомендациям», — написал он.

До этого МИД России разослал зарубежным странам ноту с призывом эвакуировать своих дипломатов из Киева. Поводом для этого стали угрозы Владимира Зеленского о нанесении ударов по Красной площади 9 мая и ответная реакция Минобороны, которое предупредило, что в таком случае по центру украинской столицы будет нанесен массированный ракетный удар. Москва призвала отнестись к этому предупреждению со всей серьезностью.

В ноте подчеркивается «неотвратимость нанесения Вооруженными силами Российской Федераций ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы».

Поводом для заявлений МИД и Минобороны РФ стало выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Ереване 4 мая, когда он заявил, что дроны украинских войск «могут пролетать» во время Парада Победы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ заявили, что ЕС не сможет «замести под ковер» угрозы Зеленского.