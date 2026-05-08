Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Эстония отказалась эвакуировать сотрудников своего диппредставительства из Киева

Глава МИД Эстонии Цахкна: страна не будет эвакуировать из Киева своих дипломатов
Estonian Ministry of Foreign AffairsFacebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Эстония отказалась эвакуировать своих дипломатов из Киева. Соответствующее заявление опубликовал в соцсети X министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.

«Наше посольство в Киеве продолжает работать согласно местным рекомендациям», — написал он.

До этого МИД России разослал зарубежным странам ноту с призывом эвакуировать своих дипломатов из Киева. Поводом для этого стали угрозы Владимира Зеленского о нанесении ударов по Красной площади 9 мая и ответная реакция Минобороны, которое предупредило, что в таком случае по центру украинской столицы будет нанесен массированный ракетный удар. Москва призвала отнестись к этому предупреждению со всей серьезностью.

В ноте подчеркивается «неотвратимость нанесения Вооруженными силами Российской Федераций ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы».

Поводом для заявлений МИД и Минобороны РФ стало выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Ереване 4 мая, когда он заявил, что дроны украинских войск «могут пролетать» во время Парада Победы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ заявили, что ЕС не сможет «замести под ковер» угрозы Зеленского.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!