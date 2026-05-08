Бывший нардеп оценил шансы Залужного стать президентом Украины

Килинкаров: Лондон может сделать Залужного президентом в случае ухода Зеленского
Великобритания может сделать экс-главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного президентом страны в случае ухода украинского лидера Владимира Зеленского. Однако у бывшего командующего нет особых перспектив проявить себя в политике. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.
 
«В случае, если по каким-то причинам Зеленский уйдет, возможно, британцы попытаются его продвинуть. Но я не думаю, что у него есть какие-то политические перспективы на Украине. Во-первых, он сам до конца не определился, кто он. С учетом того, что он принял предложение и ушел на должность посла, это не делает из него железного генерала. Железный генерал вообще-то должен был бы даже в случае конфликта с президентом взять в руки оружие и идти воевать, а не ехать послом в Британии. Поэтому в этом плане, я думаю, что у него перспективы достаточно мрачные», — сказал он.
 
До этого Залужный заявил, что завершение конфликта на Украине становится все менее очевидным.
 
По его словам, Киев отдал российским войскам инициативу на поле боя. В то же время, по словам Залужного, украинские власти продолжают использовать такие методы мобилизации, которые усугубляют конфликт между ними и населением.
 

 

 

Ранее журналисты сообщили, что Зеленский опасается летнего наступления российских войск.

 
