Стармер отказался досрочно покидать пост премьер-министра Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не намерен досрочно покидать свой пост, несмотря на неудачи Лейбористской партии на региональных выборах. Об этом заявил сам глава правительства, сообщает телеканал Sky News.

«Я не собираюсь уходить», — сказал Стармер.

По его словам, правительство Соединенного королевства действительно допустило ряд ошибок. Тем не менее действующий премьер-министр планирует возглавлять Лейбористскую партию до следующих выборов в парламент.

5 мая британская газета The Daily Telegraph написала, что Стармера отстранили от избирательной кампании правящей Лейбористской партии из-за его крайне «токсичного образа» и того, что население испытывает к нему «глубокую ненависть». Как выяснило издание, члены партии пытаются дистанцироваться от главы правительства. Один из источников заявил журналистам, что у Стармера нет последователей, только враги.

В апреле газета Politico со ссылкой на чиновников и политиков сообщила, что люди из окружения премьер-министра Великобритании сомневаются в его лидерских качествах и критикуют за неспособность руководить страной.

Ранее спецпредставитель Путина назвал цель премьерства Стармера.

 
