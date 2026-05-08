Украине напомнили, что ракеты «Кинжал» запросто пробьют бункеры Киева

Военэксперт Кнутов: ракеты «Кинжал» легко уничтожат бункеры в Киеве
Антон Денисов/РИА Новости

Россия может нанести удары по Киеву ракетами «Кинжал», если Украина совершит провокации против России на День Победы и попытается сорвать парад в Москве. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
 
«Если все-таки Зеленский планирует реальную провокацию, то, конечно, он уедет из Киева. Даже вопросов нет. Оставаться в Киеве он не будет. Тем более что если мы применим «Кинжалы», то «Кинжалы» могут запросто пробить все эти подземные укрытия на Банковой, в здании правительства, в администрации президента. Разрушения будут катастрофические. Если же этого не произойдет, если все-таки атаки не будет, значит Зеленский останется в Киеве», — сказал военный эксперт.
 
Кнутов отметил, что есть вероятность применения «Кинжалов» для удара по Киеву в случае провокации на параде в Москве 9 Мая. Как добавил военный эксперт, речь будет идти о групповом ударе несколькими ракетами сразу по нескольким зданиям центра столицы Украины.
 
С 8 мая действует объявленное президентом России Владимир Путин перемирие в честь Дня Победы, которое продлится до 10 мая. В этот период российские военные не будут наносить удары по местам дислокации ВСУ и объектам ВПК в глубине Украины.
 
Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность атаки на парад 9 мая в Москве. После этого в Минобороны России заявили, что в случае подобных действий российские войска нанесут массированный ракетный удар по Киеву. Ведомство также призвало гражданское население украинской столицы покинуть город.

Ранее в ГД выразили надежду, что Европа «утихомирит» Украину перед Днем Победы.

 
