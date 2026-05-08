Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Вашингтоне увидели выгоду для России от войны США и Ирана

Камала Харрис назвала Россию главным победителем в войне США и Ирана
Brian Snyder/Reuters

Бывший вице-президент США Камала Харрис заявила, что Россия вышла главным победителем в конфликте США и Ирана. Такое заявление политик сделала на встрече с лидерами Демократической партии в Неваде, трансляцию вело агентство Associated Press.

«Хотите знать, кто является главным победителем в иранской войне? Россия. Из-за нефтяного вопроса», — сказала Харрис.

По ее словам, из-за ситуации на Ближнем Востоке Россия может продавать свою нефть и укреплять свой бюджет. Кроме того, благодаря действиям Белого дома те ресурсы, которые США направляют на Ближний Восток, — артиллерию, боеприпасы, средства ПВО, теперь перенаправляются в другой регион, то есть Украина в результате оказывается одной из пострадавших сторон в этом конфликте, подчеркнула Харрис.

До этого в Кремле заявили, что Москва получает большое количество запросов на приобретение энергоресурсов.

Ранее Иран обещал помогать российским судам проходить через Ормузский пролив.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!