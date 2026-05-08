В Вашингтоне увидели выгоду для России от войны США и Ирана

Бывший вице-президент США Камала Харрис заявила, что Россия вышла главным победителем в конфликте США и Ирана. Такое заявление политик сделала на встрече с лидерами Демократической партии в Неваде, трансляцию вело агентство Associated Press.

«Хотите знать, кто является главным победителем в иранской войне? Россия. Из-за нефтяного вопроса», — сказала Харрис.

По ее словам, из-за ситуации на Ближнем Востоке Россия может продавать свою нефть и укреплять свой бюджет. Кроме того, благодаря действиям Белого дома те ресурсы, которые США направляют на Ближний Восток, — артиллерию, боеприпасы, средства ПВО, теперь перенаправляются в другой регион, то есть Украина в результате оказывается одной из пострадавших сторон в этом конфликте, подчеркнула Харрис.

До этого в Кремле заявили, что Москва получает большое количество запросов на приобретение энергоресурсов.

Ранее Иран обещал помогать российским судам проходить через Ормузский пролив.