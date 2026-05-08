Посол Нечаев: новый конфликт между Россией и Германией был бы кошмаром

Новый конфликт между Россией и Германией стал бы кошмаром. Об этом газете Berliner Zeitung заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Новый конфликт между Россией и Германией был бы кошмаром. Я не понимаю, кому этот кошмар греет сердце», — сказал он.

Нечаев отметил, что сегодня контакты с немецким правительством практически отсутствуют, хотя готовность к диалогу ценилась во все времена. Дипломат подчеркнул, что отказ от общения ничего не дает как двусторонним отношениям, так и перспективам разрешения конфликтов.

Посол также добавил, что ни РФ, ни Германия не исчезнут из Европы, у стран тысячелетняя общая история.

«Успешными периодами были те, когда мы разговаривали друг с другом и работали к взаимной выгоде. Изоляции России никогда не удастся достичь», — добавил он.

До этого Нечаев заявил, что немецкие власти проводят ускоренную милитаризацию страны, ведя подготовку к военному противостоянию с Россией.

Ранее в Германии объяснили политику милитаризации Европы на фоне ухудшения отношения с Россией.