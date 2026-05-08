Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Названо место эвакуации иностранных дипломатов из Киева

Клинцевич: дипломаты эвакуируются из Киева на окраины, в санатории
Anna Voitenko/Reuters

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в беседе с Ura.ru сообщил, где, по его мнению, могут укрыться иностранные дипломаты, работающие в Киеве, в случае ответа России на украинские провокации в День Победы.

По его словам, что иностранные дипмиссии прислушаются к совету Марии Захаровой об эвакуации, иначе они рискуют столкнуться с уголовными последствиями. Клинцевич полагает, что дипломаты «выскочат» из Киева на этот период, чтобы спрятаться где-нибудь на окраинах, например, в санаториях.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала эвакуировать из Киева сотрудников дипломатических миссий, а также представительств зарубежных стран. Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что киевским властям следует обеспечить эвакуацию и гражданских лиц в связи с неотвратимостью нанесения армией РФ ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений.

Захарова подчеркнула, что ответный удар будет нанесен в случае «реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы».

Ранее в Еврокомиссии отреагировали на призыв МИД РФ эвакуировать дипломатов из Киева.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!