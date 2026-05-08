Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала проплаченной ненависть некоторых европейцев к российской активности, связанной с сохранением памяти о Великой Отечественной войне. Дипломат прокомментировала ситуацию в ходе интервью для РИА Новости.

По ее словам, в ряде политических группировок и некоторых жителях стран Европы наблюдается неприятие активности РФ по поводу Великой Отечественной войны.

«Откуда такая ненависть берется? Конечно, она проплаченная. Многим просто платят за проявление этой ненависти», — сказала Захарова.

6 мая полиция Берлина объявила о введении временного запрета на советскую и российскую символику у военных мемориалов. Ограничения будут действовать с утра 8 мая до вечера 9 мая. Под запрет попала демонстрация флагов РФ, Белоруссии и СССР, георгиевской ленты, изображений с буквами V и Z, флагов Крыма, Херсонской и Запорожской областей, Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Более того, людям запретили исполнять российские военные песни и марши, публично одобрять действия РФ на Украине.

