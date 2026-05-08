В посольстве России в Вашингтоне прошел прием по случаю Дня Победы

Представители администрации президента США и американского госдепа посетили прием по случаю Дня Победы в российском посольстве в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что представителей Белого дома в зале для приемов дипмиссии встретил посол России Александр Дарчиев.

На мероприятие от Белого дома и госдепа пришли по два чиновника.

Дарчиев в рамках торжественной речи призвал американскую сторону противостоять планам Германии по созданию самой сильной армии в Европе. Российский посол также назвал сотрудничество США и России в борьбе с фашизмом высшей точкой братства по оружию в отношениях между государствами.

5 мая глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в рамках которого «сверили часы» по текущей ситуации в мире и в российско-американских отношениях. Также стороны обсудили график двусторонних контактов.

Ранее сообщалось, что США ищут «новые способы применения» санкций против России.