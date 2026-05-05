Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

Лавров созвонился с американским коллегой

Лавров и Рубио провели телефонный разговор
Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в рамках которого «сверили часы» по текущей ситуации в мире и в российско-американских отношениях. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Также стороны обсудили график двусторонних контактов.

«Беседа носила конструктивный и деловой характер», — говорится в публикации.

До этого политолог Сергей Маркелов заявил, что мир перешел в состояние, где одновременно действуют сразу несколько взаимоисключающих линий. По его словам, российские официальные лица говорят, что Москва в любое время готова принять переговорщиков из США, и в то же время над акваторией Черного моря фиксируются американские разведывательные самолеты и дроны.

22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова принять американских переговорщиков «хоть завтра». По его словам, российская сторона искренне надеется, что представители США продолжат «свою миссию добрых услуг по оказанию посредничества».

Ранее сообщалось, что США ищут «новые способы применения» санкций против России.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!