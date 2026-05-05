Лавров созвонился с американским коллегой

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в рамках которого «сверили часы» по текущей ситуации в мире и в российско-американских отношениях. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Также стороны обсудили график двусторонних контактов.

«Беседа носила конструктивный и деловой характер», — говорится в публикации.

До этого политолог Сергей Маркелов заявил, что мир перешел в состояние, где одновременно действуют сразу несколько взаимоисключающих линий. По его словам, российские официальные лица говорят, что Москва в любое время готова принять переговорщиков из США, и в то же время над акваторией Черного моря фиксируются американские разведывательные самолеты и дроны.

22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова принять американских переговорщиков «хоть завтра». По его словам, российская сторона искренне надеется, что представители США продолжат «свою миссию добрых услуг по оказанию посредничества».

Ранее сообщалось, что США ищут «новые способы применения» санкций против России.