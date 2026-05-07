Дмитриев рассказал, повлияет ли хантавирус на результаты выборов в Британии

Дмитриев: даже хантавирус не поможет Стармеру победить на выборах
Вспышка хантавируса на круизном лайнере MV Hondius не сыграет на руку партии премьер-министра Великобритании Кира Стармера и не поможет ему добиться победы на майских региональных выборах. Об этом написал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Учитывая прогнозируемые катастрофические и исторические потери в 1 850 с лишним мест на местных выборах, Стармер обречен. Даже хантавирус его не спасет», — говорится в посте.

До этого Дмитриев также задавался вопросом, не попытаются ли европейские и британские чиновники использовать сообщения о вспышке как аргумент для ограничений на расходы в сфере электроэнергетики.

4 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс из Аргентины в Кабо-Верде. 7 мая стало известно, что число заразившихся возросло до девяти человек.

Хантавирусы — это группа вирусов, обычно поражающих мелких млекопитающих, но в некоторых случаях способных передаваться и людям. При тяжелом течении заболевания у пациентов может развиваться поражение легких, сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.

Ранее перенесшая хантавирус женщина рассказала, что столкнулась с «галлюцинациями и безумием».

 
