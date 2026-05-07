Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

Раскрыт формат встречи Трампа и Лулы да Силвы

Встреча Трампа и Лулы да Силвы прошла в закрытом режиме по просьбе Бразилии
Daniel Torok/White House/Global Look Press

Переговоры президента США Дональда Трампа и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Белом доме прошли в формате, закрытом для прессы. Об этом сообщает испанская газета ABC.

В соответствии с графиком, опубликованным Белым домом, визит и переговоры изначально предполагали присутствие прессы — как это обычно делается на двусторонних встречах такого уровня.

«То, что должно было стать открытой встречей, по просьбе Лулы [да Силвы] превратилось в закрытую», — говорится в сообщении.

До этого пресс-пул Белого дома сообщал, что кортеж бразильского лидера прибыл в резиденцию Трампа в 11:21 по вашингтонскому времени (18:21 мск). Президент США встретил гостя лично на Южной лужайке, после чего лидеры обменялись рукопожатиями и проследовали в Овальный кабинет для начала переговоров.

В январе Лула да Силва обвинил Трампа в намерении сформировать «новую» Организацию Объединенных Наций. При этом, по словам бразильского лидера, глава Белого дома будет «единолично владеть» новой структурой.

Ранее в Бразилии назвали агрессию США в отношении Венесуэлы атакой на весь континент.

 
Теперь вы знаете
Подготовка к параду Победы, сроки за майнинг и карта шашлычных мест на «Госуслугах». Главное за 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!