Посол Армении обещал доложить о сделанном Москвой представлении

Посол Армении в Москве Гурген Арсенян, которого вызвали в МИД России, пообещал доложить в Ереван о сделанном ему представлении из-за выступления украинского лидера Владимира Зеленского в республике с угрозами в адрес России. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве дипломату было заявлено о неприемлемости предоставления трибуны Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес РФ в рамках недавних мероприятиях под эгидой Евросоюза в Армении.

«Посол обещал доложить в Ереван о сделанном российской стороной представлении», — подчеркнули в МИД РФ.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России появлением дронов ВСУ на параде Победы в Москве 9 мая. Он объявил, что Киеву не нужно перемирие в праздничный день. В Госдуме заявили, что Зеленский «заигрался», и пообещали «удары возмездия» в случае провокаций украинской армии.

