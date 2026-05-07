Рубио обсудил с папой Римским мировые конфликты

Рубио обсудил в Ватикане мировые конфликты и работу во имя мира

Папа Римский Лев XIV в Ватикане принял госсекретарея США Марко Рубио. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает пресс-служба Святого престола, в ходе встречи были затронуты ключевые мировые и региональные конфликты, а также вопрос дальнейшей международной работы ради мира.

«Они обменялись мнениями о региональной и международной ситуациях с особым вниманием к странам, охваченным войной, политической напряженностью и сложными гуманитарными ситуациями, а также к необходимости неустанно работать во имя мира», — говорится в сообщении.

После аудиенции Рубио провел переговоры с госсекретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем Ватикана по вопросам международных отношений монсеньором Полом Ричардом Галлахером.

Паролин подчеркнул, что папа Римский был бы готов встретиться с американским президентом.

В пятницу, 8 мая, госсекретарь США встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в римской резиденции правительства на Палаццо Киджи.

Ранее премьер Италии Мелони осудила высказывания Трампа в адрес папы Римского Льва XIV.