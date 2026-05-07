МИД обвинил Финляндию в лицемерии

МИД назвал возмущение Хельсинки пролетом дрона ВСУ на фоне поддержки лицемерием

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лицемерием недовольство премьер-министра Финляндии Петтери Орпо пролетом БПЛА Украины в воздушном пространстве страны. Об этом дипломат заявила на брифинге.

«А что им не нравится? Они эти беспилотники финансируют сами. <...> поставляют технологии и еще совместное производство стран Европейского союза и НАТО создают с киевским режимом, и теперь им не нравится, что эти беспилотники летают? Это лицемерие финской политической элиты», — отметила Захарова.

5 мая финская пограничная охрана заявила о вторжении беспилотников в воздушное пространство страны. Предварительно, финская сторона предположила, что дроны, а их было два, с очень высокой вероятностью вылетели с Украины и летели с юга на северо-восток Финляндии.

В ведомстве уточнили, что беспилотники покинули воздушное пространство Финляндии в направлении России, но их возможное место назначения неизвестно.

За два дня до этого финские власти ввели бесполетную зону на границе с Россией из-за дрона в воздушном пространстве страны.

Ранее финский премьер объяснил, как украинские дроны оказываются в воздушном пространстве страны.

 
