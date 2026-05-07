В МИД РФ не удивились прекращению контактов Азербайджана с Европарламентом

Захарова: прекращение контактов Азербайджана с ЕП — суверенное решение Баку
Прекращение контактов Азербайджана с Европейским парламентом (ЕП) является суверенным решением страны, но оно не удивляет, учитывая вмешательство этой структуры в дела других стран. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Удивление это решение не вызывает. Азербайджан — не единственное государство, которое сталкивается с хамством, неуважением этой структуры, прямым вмешательством во внутренние дела суверенных государств», — сказала дипломат.

1 мая парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с Европарламентом по всем направлениям после принятия последним резолюции по Армении. Баку также выходит из совместных парламентских форматов с ЕС и запускает процедуру заморозки участия в «Евронесте». Что стало причиной резкого шага и к чему это может привести — в материале «Газеты.Ru».

На следующий день посол Евросоюза (ЕС) в Баку Мариана Куюнчич была вызвана в МИД Азербайджана. Дипломату вручили ноту протеста в связи с резолюцией «Поддержка демократической устойчивости в Армении», принятой Европарламентом.

Ранее в Азербайджане заявили об установлении добрососедских отношений с Арменией.

 
