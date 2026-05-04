Эксперт назвал проявлением русофобии высылку российских дипломатов из Вены

Обвинения в шпионаже и высылка российских дипломатов из Вены — ни что иное, как проявление русофобии. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

«Нет никаких доказательств какой-либо шпионской деятельности. То, что сейчас происходит в Вене, уже довольно абсурдно. Австрии следует снова больше подчеркивать нейтралитет, относиться ко всем одинаково и не устраивать здесь охоту на якобы русских агентов», — сказал эксперт.

Аналитик добавил, что действия Вены продиктованы исключительно антироссийскими настроениями и домыслами о якобы скрытой деятельности дипломатов.

Как сообщает агентство Reuters, Австрия объявила трех дипломатов из РФ персонами нон грата. Власти страны полагают, что размещенные на здании дипмиссии антенны могли применяться для якобы разведывательной деятельности.

Диппредставительство России в Вене позднее сообщило, что решение министерства иностранных дел Австрии объявить сотрудников посольства РФ в стране персонами нон грата принято к сведению, выразив уверенность, что такой шаг является политически мотивированным.

