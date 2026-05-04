Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Эксперт назвал проявлением русофобии высылку российских дипломатов из Вены

Аналитик Поппель: высылка дипломатов РФ из Вены является проявлением русофобии
Benoit Tessier/Reuters

Обвинения в шпионаже и высылка российских дипломатов из Вены — ни что иное, как проявление русофобии. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

«Нет никаких доказательств какой-либо шпионской деятельности. То, что сейчас происходит в Вене, уже довольно абсурдно. Австрии следует снова больше подчеркивать нейтралитет, относиться ко всем одинаково и не устраивать здесь охоту на якобы русских агентов», — сказал эксперт.

Аналитик добавил, что действия Вены продиктованы исключительно антироссийскими настроениями и домыслами о якобы скрытой деятельности дипломатов.

Как сообщает агентство Reuters, Австрия объявила трех дипломатов из РФ персонами нон грата. Власти страны полагают, что размещенные на здании дипмиссии антенны могли применяться для якобы разведывательной деятельности.

Диппредставительство России в Вене позднее сообщило, что решение министерства иностранных дел Австрии объявить сотрудников посольства РФ в стране персонами нон грата принято к сведению, выразив уверенность, что такой шаг является политически мотивированным.

Ранее генконсул рассказал о недружественном отношении к россиянам в Австрии.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!