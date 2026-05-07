Захарова двумя словами описала реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы

Предложение России о перемирии в честь Дня Победы вызвало «нервную, истеричную» реакцию в Киеве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, трансляция которого ведется на Rutube-канале дипведомства.

«Эта инициатива <...> вызвала нервную, истеричную реакцию на Банковой», — сказала она.

Захарова обратила внимание, что президент США Дональд Трамп, напротив, поддержал идею о перемирии в честь Дня Победы во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным 29 апреля.

4 мая в Минобороны РФ сообщили, что в соответствии с указом Владимира Путина 8 и 9 мая будет действовать режим прекращения огня в честь празднования 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. В ведомстве отметили, что российские власти «рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру».

Также в министерстве обратили внимание на угрозы президента Украины Владимира Зеленского о нанесении удара по Москве 9 мая. В ведомстве подчеркнули, что в случае попытки украинской стороны сорвать празднование Дня Победы по центру Киева «будет нанесен ответный, массированный ракетный удар».

Ранее анонимный украинский чиновник сообщил, что Киев отверг перемирие на День Победы.