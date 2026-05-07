В США заявили, что Зеленский оказался «под огромным» давлением из-за войны в Иране

Из-за конфликта в Иране ситуация с поставками вооружений на Украину осложнилась, поэтому Киеву не стоит рассчитывать на лучшее. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По оценке аналитика, сейчас президент Украины Владимир Зеленский находится «под огромным давлением» из-за войны на Ближнем Востоке. Он напомнил, что Соединенные Штаты и Израиль используют множество одинаковых систем вооружения в ходе конфликта с Ираном.

«В частности, ракетные комплексы, особенно перехватчики, которые нужны Зеленскому. И вся эта история с ATACMS, с дальнобойными ракетами. Забудьте об этом. США не собираются ничего давать Украине, даже если бы и думали об этом», — заявил Джонсон.

6 мая Дональд Трамп объявил о приостановке операции «Проект «Свобода», направленную на сопровождение судов в Ормузском проливе. По словам президента США, он пошел на это по просьбе Пакистана и других стран, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки. В Тегеране приостановку объяснили «неудачей США в достижении своих целей».

До этого государственный секретарь США Марко Рубио также сообщил, что начатая 28 февраля в Иране американская операция «Эпическая ярость» завершена, поскольку цели американцев «были достигнуты».

