Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

СМИ: Германия готовится к войне

Bloomberg: ФРГ готовится к возможной войне, несмотря на нехватку денег
Michael Sohn/AP

ФРГ начинает готовить свою гражданскую инфраструктуру к возможному военному сценарию, несмотря на то, что в бюджете бундесвера не хватает средств. Об этом сообщает агенство Bloomberg.

Так, по его информации, крупнейший в Европе автомобильный порт в Бременхафене, находящийся на немецком побережье Балтийского моря, будет модернизирован за €1,35 млрд. Речь идет о государственных инвестициях, которые «предназначены не для увеличения экспорта автомобилей Mercedes-Benz и VW, а для укрепления погрузочных доков, чтобы обеспечить возможность транспортировки военной техники, такой как 60-тонный танк Leopard, на будущие фронты», сказано в публикации.

Как уточняет агентство, этот проект, заложенный в бюджете Германии на 2026 год, является частью более широкой инициативы страны по подготовке к потенциальной войне. В случае нападения на Европу центральное географическое расположение ФРГ и ее промышленные ресурсы позволят ей занять стратегически важное положение для снабжения войск снаряжением, отмечает Bloomberg.

Однако, как говорится в материале, немецкие вооруженные силы не имеют необходимых средств, в связи с чем обращаются за помощью к частному сектору.

До этого депутат бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер заявил, что Германия уже вовлечена в системную войну с Россией.

Ранее СМИ рассказали о милитаризации сознания европейцев.

 
Теперь вы знаете
Как получить справки от психиатра и нарколога не по прописке? Быстро, без очередей и по закону
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!