ФРГ начинает готовить свою гражданскую инфраструктуру к возможному военному сценарию, несмотря на то, что в бюджете бундесвера не хватает средств. Об этом сообщает агенство Bloomberg.

Так, по его информации, крупнейший в Европе автомобильный порт в Бременхафене, находящийся на немецком побережье Балтийского моря, будет модернизирован за €1,35 млрд. Речь идет о государственных инвестициях, которые «предназначены не для увеличения экспорта автомобилей Mercedes-Benz и VW, а для укрепления погрузочных доков, чтобы обеспечить возможность транспортировки военной техники, такой как 60-тонный танк Leopard, на будущие фронты», сказано в публикации.

Как уточняет агентство, этот проект, заложенный в бюджете Германии на 2026 год, является частью более широкой инициативы страны по подготовке к потенциальной войне. В случае нападения на Европу центральное географическое расположение ФРГ и ее промышленные ресурсы позволят ей занять стратегически важное положение для снабжения войск снаряжением, отмечает Bloomberg.

Однако, как говорится в материале, немецкие вооруженные силы не имеют необходимых средств, в связи с чем обращаются за помощью к частному сектору.

До этого депутат бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер заявил, что Германия уже вовлечена в системную войну с Россией.

