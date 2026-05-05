«Единая Россия» способствовала подключению сотен мемориалов к газоснабжению

В России в преддверии Дня Победы в рамках проекта партии «Единая Россия» и «Газпрома» «Храним огонь Победы» состоялось зажжение Вечного огня на воинских мемориалах в 12 регионах страны. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

Уточняется, что церемонии прошли в Тверской, Белгородской, Ульяновской, Тюменской, Новгородской и Омской областях, Дагестане, Татарстане и Чувашии, а также в Краснодарском, Пермском и Ставропольском краях.

Центральной площадкой стал мемориал «Аллея памяти» в Торжке Тверской области, где более 25 лет огонь поддерживался на баллонном газе. Частицу пламени доставили с Обелиска Победы в Твери.

«В преддверии Дня Победы мы зажигаем Вечный огонь у монументов героям Великой Отечественной войны. Это священный символ бессмертия наших героев в памяти народа, дань огромной благодарности тем, кто в годы тяжелейших испытаний защитил и отстоял нашу Родину», — заявил Медведев.

Он отметил, что в рамках проекта «Единой России» газ подведен уже к 563 мемориальным комплексам, а с 2022 года поставки топлива для Вечных огней осуществляются на безвозмездной основе по поручению главы государства.

По словам Медведева, увековечение памяти героев и забота о ветеранах выступают частью личной ответственности каждого гражданина страны, и эту задачу люди выполняют по зову сердца.

«Эта церемония — один из результатов этой масштабной работы», — подчеркнул Медведев, добавив, что только за прошлый год в стране прошло более 25 тысяч акций по благоустройству мемориалов.

Председатель «Единой России» также напомнил о роли Торжка в годы Великой Отечественной войны, в том числе в ходе Ржевской операции, отметив подвиг военных и мирных жителей, которые под непрерывными обстрелами приближали Победу.

«Сегодня, зажигая Вечный огонь в разных городах нашей страны, мы подтверждаем преемственность поколений и неразрывную связь тех, кто служил Родине тогда и нашим нынешним героям», — заключил Медведев.