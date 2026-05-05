Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

«Единая Россия» способствовала подключению сотен мемориалов к газоснабжению

«Единая Россия» способствовала подведению газа к 563 мемориальным комплексам
Партия «Единая Россия»

В России в преддверии Дня Победы в рамках проекта партии «Единая Россия» и «Газпрома» «Храним огонь Победы» состоялось зажжение Вечного огня на воинских мемориалах в 12 регионах страны. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

Уточняется, что церемонии прошли в Тверской, Белгородской, Ульяновской, Тюменской, Новгородской и Омской областях, Дагестане, Татарстане и Чувашии, а также в Краснодарском, Пермском и Ставропольском краях.

Центральной площадкой стал мемориал «Аллея памяти» в Торжке Тверской области, где более 25 лет огонь поддерживался на баллонном газе. Частицу пламени доставили с Обелиска Победы в Твери.

«В преддверии Дня Победы мы зажигаем Вечный огонь у монументов героям Великой Отечественной войны. Это священный символ бессмертия наших героев в памяти народа, дань огромной благодарности тем, кто в годы тяжелейших испытаний защитил и отстоял нашу Родину», — заявил Медведев.

Он отметил, что в рамках проекта «Единой России» газ подведен уже к 563 мемориальным комплексам, а с 2022 года поставки топлива для Вечных огней осуществляются на безвозмездной основе по поручению главы государства.

По словам Медведева, увековечение памяти героев и забота о ветеранах выступают частью личной ответственности каждого гражданина страны, и эту задачу люди выполняют по зову сердца.

«Эта церемония — один из результатов этой масштабной работы», — подчеркнул Медведев, добавив, что только за прошлый год в стране прошло более 25 тысяч акций по благоустройству мемориалов.

Председатель «Единой России» также напомнил о роли Торжка в годы Великой Отечественной войны, в том числе в ходе Ржевской операции, отметив подвиг военных и мирных жителей, которые под непрерывными обстрелами приближали Победу.

«Сегодня, зажигая Вечный огонь в разных городах нашей страны, мы подтверждаем преемственность поколений и неразрывную связь тех, кто служил Родине тогда и нашим нынешним героям», — заключил Медведев.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!