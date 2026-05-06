Лидер французской партии заявил об «окружении» Европы

Европа находится в «окружении» из-за действий США, России, Китая и «миграционного давления». Об этом в соцсети X написал лидер французской партии «Национальное объединение» и депутат Европарламента Жордан Барделла.

«Европа окружена. На западе Соединенные Штаты возвращаются к своей логике интервенционизма. На востоке мы подвергаемся военному давлению со стороны России и промышленному давлению со стороны Китая. На юге — миграционному давлению», — отметил он.

По словам политика, из-за этого Европе нужно «восстановить мощь и независимость» в мире, который «становится все более неопределенным».

6 мая швейцарская разведка назвала Россию «наибольшей угрозой» европейской безопасности и отметила, что приверженность США «обеспечению безопасности и обороны Европы остается неопределенной». Поэтому в ведомстве пришли к выводу, что «риск уязвимости» для ЕС в ближайшие годы возрастет.

В начале мая президент Франции Эмманюэль Макрон призвал «средние державы» объединиться, чтобы противостоять непредсказуемости США и доминированию Китая. Также Макрон заявил, что европейские страны слишком сильно зависят от «ядерного зонтика» США.

