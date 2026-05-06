В посольстве РФ выступили с призывом к Германии из-за геноцида народов СССР

Посольство России в Берлине обратилось к ФРГ с призывом признать преступления Третьего рейха против населения СССР геноцидом народов Советского Союза. Об этом заявили в российской дипмиссии по случаю 84-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС.

Там отметили, что РФ рассматривает злодеяния Третьего рейха на территории СССР в качестве геноцида народов Советского Союза. Это закреплено в федеральном законе «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» от 21 апреля 2025 года, уточнили в диппредставительстве РФ.

«Память о жертвах — священна. Забвение преступлений нацизма — недопустимо», — подчеркнули в посольстве.

В дипмиссии призвал власти Германии «в силу непреходящей исторической ответственности восстановить справедливость и официально признать всю совокупность изначально преступных замыслов руководства Третьего рейха против населения СССР и последовавшее их жесточайшее воплощение в жизнь в качестве геноцида народов Советского Союза».

До этого депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что ФРГ «семимильными шагами» идет к «возрождению нацизма», становится «локомотивом» процессов милитаризации Европы и создания военного союза против России.

Ранее в МИД РФ обвинили Германию в переписывании истории.