Макрон призвал все стороны войны в Иране снять блокаду Ормузского пролива

Все стороны в войне США и Израиля против Ирана должны «немедленно и без условий» снять блокаду с Ормузского пролива. Об этом в соцсети X написал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Французский лидер рассказал, что пообщался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и призвал все стороны разблокировать Ормузский пролив.

«Все стороны должны немедленно и без условий снять блокаду пролива. Необходимо вернуться к режиму полной свободы судоходства, который существовал до конфликта, и сохранить его на постоянной основе. <…> Возвращение спокойствия в проливе поможет продвинуться в переговорах по ядерной программе, баллистическим ракетам и региональной ситуации. Европейцы, от которых зависит снятие санкций, займут в этом процессе свое место», — отметил Макрон.

По его словам, организованная Францией и Великобританий миссия по сопровождению танкеров через Ормузский пролив «может помочь восстановить доверие судовладельцев и страховщиков», и она «по своей природе будет отличаться от воюющих сторон». Макрон подчеркнул, что «недавние события показали полезность такой миссии».

Также Макрон отметил, что он призвал президента Ирана «воспользоваться» возможностью и обсудить вопрос пролива с президентом США Дональдом Трампом.

6 мая агентство Bloomberg со ссылкой на французского чиновника написало, что морская коалиция во главе с Францией и Великобританией готова сопровождать танкеры через Ормузский пролив, если Тегеран согласится с предложением США о прекращении конфликта.

До этого телеканал BFMTV со ссылкой на министерство вооруженных сил Франции сообщил, что французский авианосец «Шарль де Голль» из восточной части Средиземного моря направится в южную часть Красного моря.

Также 6 мая военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что проход через Ормузский пролив может стать безопасным после того, как Вашингтон перестанет ему угрожать. 6 мая президент США Дональд Трамп заявил о приостановке американской операции по сопровождение судов в Ормузском проливе. По его словам, это нужно, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Тегераном и заключения сделки.

Ранее США открыли огонь по иранскому танкеру в Оманском заливе.

 
