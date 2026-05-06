На Западе обвинили лидеров ЕС в лицемерии из-за ударов ВСУ по России

Thomas Peter/Reuters

Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети X обвинил лидеров Европейского союза (ЕС) в лицемерии после ударов украинских войск по территории России.

Политик отметил, что не услышал ни слова обеспокоенности от них по поводу того, как Украина использует беспилотники.

«Это очень серьезная ситуация, лидеры ЕС совершают большую ошибку» — заявил Мема.

По его словам, Брюссель должен пересмотреть свою позицию, изменить политику в отношении Киева или столкнуться с катастрофическими последствиями.

В ночь на 6 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотников на республику, удары отражали силы ПВО. Налеты БПЛА также фиксировались в Севастополе, где были сбиты несколько целей. В результате ударов по Джанкою пять человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ночью и ранним утром 5 мая ВСУ ударили по Чебоксарам. Обломки БПЛА повредили торговый центр и жилые дома. На этом фоне в городе приостанавливалась работа общественного транспорта, а школьников и студентов перевели на дистанционное обучение. Глава Чувашии Олег Николаев назвал атаку ВСУ «беспрецедентным вызовом» и «самой масштабной». В республике ввели режим ЧС.

Ранее депутат Госдумы назвал террором атаку ВСУ на Джанкой.

 
