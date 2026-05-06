Трамп оценил возможность новой поездки Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном

Американский президент Дональд Трамп в интервью PBS назвал маловероятной новую поездку специального посланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера на переговоры с Ираном.

«Маловероятно. Я думаю, мы можем сделать это здесь, а для финальной встречи, возможно, проведем подписание где-нибудь в другом месте», — уточнил глава Белого дома.

6 мая Трамп объявил о приостановке операции «Проект «Свобода», направленной на сопровождение судов в Ормузском проливе. По словам президента США, он пошел на это по просьбе Пакистана и других стран, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки. В Тегеране приостановку объяснили «неудачей США в достижении своих целей».

После этого портал Axios со ссылкой на источники рассказал, что стороны конфликта близки к соглашению. По его данным, Вашингтон ожидает ответа от Ирана в течение 48 часов по ключевым пунктам меморандума, состоящего из 14 пунктов. В этом документе будет содержаться требование о прекращении боевых действий и начале 30-дневного периода переговоров.

Ранее президент США перепутал Украину с Ираном.