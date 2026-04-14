Американист исключил импичмент Трампу в этом году

Американист Торопов: импичмент Трампу в 2026 году исключен
Ведущий американист Егор Торопов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявления западных СМИ о том, что в скором времени президенту США Дональду Трампу могут объявить импичмент. По мнению эксперта, по крайней мере до конца текущего года это исключено.

«Для импичмента требуется не только большинство в палате представителей, нижней палате конгресса, но и квалифицированные две трети от 100 человек в верхней палате конгресса, в сенате, которая и утверждает импичмент. Республиканцы никогда не пойдут в массовом количестве против Трампа», — уверен Торопов.

При этом он допустил, что после ноябрьских выборов республиканцы потеряют палату представителей. При этом, возможно, удержат слабое большинство в сенате.

Накануне журналист пула Белого Дома Саймон Атеба заявил, что Трампу могут в скором времени объявить импичмент.

По его словам, лидер США «застрял в бесконечной войне с Ираном», а перемирие между Вашингтоном и Тегераном было ложью. Атеба отметил, что люди «верят словам больше, чем человеческой природе и истории», однако в итоге все заканчивается «одинаково». Поэтому, считает он, на ноябрьских выборах в конгресс республиканцев будет ждать поражение, а Трампа — импичмент.

Ранее экс-директор ЦРУ призвал отстранить Трампа.

 
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
