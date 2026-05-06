Поклонская и Мизулина написали письма предкам

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, артист Аскольд Запашный, спортсменка Аделина Сотникова и другие известные россияне поучаствовали в спецпроекте LIFE «Письмо к деду», приуроченному к 9 Мая.

В рамках акции герои представили серию личных обращений к своим дедам, прадедам и родственникам, принимавшим участие в ВОВ. Как отмечают авторы, речь идет не о «парадной хронике» или «официальном разговоре» о войне. Это личный диалог и слова, которые многие не успели сказать своим близким.

Поклонская в письме вспомнила дедушку, который «принес мир и лучшую жизнь для себя и потомков». Она подчеркнула, что гордится своим предком и призвала россиян рассказывать о героизме во времена Великой Отечественной войны внутри их семей. Память о тех событиях необходимо пронести сквозь годы, констатировала экс-прокурор Крыма.

Аскольд Запашный обратился к своему деду Михаилу, на которого «равняются все потомки». Фигуристка Сотникова, в свою очередь, написала письмо прадеду – герою Советского Союза Александру Кочетову.

«Узнав о его подвигах, я ощутила глубокую личную связь с прошлым: его мужество подарило мне возможность жить и добиваться успехов в спорте. <…>. Помнить подвиги своих родных — нравственный долг: так мы сохраняем ценности мужества, стойкости и любви к Родине.», — сказала Сотникова.

Ранее Поклонская назвала свое видение новой идеологии в России.

 
