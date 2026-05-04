Медведев заявил о беседе «двух безмозглых русофобов» в Ереване

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил о встрече «двух безмозглых русофобов» в Ереване на VIII саммите Европейского политического сообщества.

«Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности. Хотя, вполне вероятно, это было под камеру, а потом они чесали языками на привычном им великом и могучем», — написал Медведев.

Он сыронизировал, что на встрече не хватало только президента США Дональда Трампа и вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса, чтобы принять у «неучей зачет» по знанию английского языка.

4 мая президент Украины Владимир Зеленский и многие другие лидеры и главы правительств прибыли на саммит Европейского политического сообщества в Армении. В этот же день Владимир Зеленский и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры на английском языке.

Позже Зеленский в своем Telegram-канале поблагодарил Никола Пашиняна за организацию VIII саммита Европейского политического сообщества.

Ранее в Совфеде назвали «сходкой в Ереване» саммит с участием Зеленского.

 
