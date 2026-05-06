В России оценили план Казахстана отстаивать свои интересы с «жестких позиций»

Аналитик Жарихин: план Казахстана жестко отстаивать интересы не угрожает России
Игорь Егоров/РИА Новости

Заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о готовности отстаивать интересы республики с более жестких позиций и планах провести модернизацию армии не говорит о какой-либо угрозе России. Соответствующая реформа вооруженных сил нужна Астане в контексте изменений в методах ведения войны на фоне российско-украинского кризиса. Об этом «Газете.Ru» заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Армии других стран, в том числе и Казахстана, требуют модернизации, потому что они готовились не к той войне. Имеется ввиду тактика действий, использование вооружений, номенклатуры вооружений, которые применяются сейчас в первую очередь, конечно, в российско-украинском конфликте. Поэтому необходимо перевооружение, изменение системы обучения солдат. Он [Токаев] это и делает», — отметил эксперт.

По словам Жарихина, Казахстан остается дружественной по отношению к России страной, поэтому модернизация вооруженных сил республики и намерение Астаны отстаивать национальные интересы с более жестких позиций не могут угрожать России.

Казахстан, напомнил политолог, является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поэтому для России будет даже лучше, если армия дружественной страны проведет реформы модернизации, указал он.

Токаев на мероприятии в преддверии Дня защитника Отечества, а также Дня Победы 9 мая заявил, что республика готова отстаивать свои интересы «с более жестких позиций».

По словам главы республики, Казахстан должен наращивать оборонный потенциал, укреплять армию и провести реформы вооруженных сил, в первую очередь, технологическую модернизацию. На эти изменения он отвел республике два года. При этом Токаев подчеркнул, что Казахстан является миролюбивой страной, и призвал решать все конфликты дипломатическим путем.

