Общество

ИИ-имама запустят в Казахстане

В Казахстане создадут приложение с ИИ по религиозным вопросам
StockLab/Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане духовное управление мусульман пообещало внедрить мобильное приложение «Imam AI», работающего на основе технологий искусственного интеллекта. Программу планируют внедрить в 2026 году, сообщил верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы.

Предполагается, что мобильное приложение будет давать моментальные ответы на религиозные вопросы, опираясь на достоверные источники.

«В соответствии с современными требованиями нам необходимо систематически внедрять возможности искусственного интеллекта в религиозную сферу», - отмечается в сообщении.

По мнению верховного муфтия Казахстана, это поможет не только получить «быстрые и надежные ответы на религиозные вопросы людей», но и снизит нагрузку на духовенство.

В своей новогодней речи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта, развитии ИИ-инфраструктуры. Он отметил, что внедрение передовых технологий позволит улучшить потенциал страны во всех сферах.

Ранее президент Казахстана заявил об опасности псевдоисторических мифов.

