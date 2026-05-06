В США назвали дедлайн для ответа Ирана по ключевым пунктам соглашения

США ожидают от Ирана ответа по ключевым пунктам соглашения в течение 48 часов. Об этом сообщает портал Axios.

По информации журналистов, сделка с Вашингтоном может включить в себя отказ Тегерана от обогащения урана. В обмен США могут предложить Ирану отмену санкций и разблокировку активов.

Отмечается, что сейчас стороны наиболее близки к соглашению с момента начала боевых действий.

Как рассказал собеседник издания, Иран и США рассматривают мораторий на обогащение урана не менее чем на 12 лет. Иран предложил ограничить его пятью годам, Соединенные Штаты настаивали на 20 годах.

Еще один источник портала утверждает, что мораторий на обогащение урана может действовать 15 лет.

По истечении запрета Вашингтон может позволить Тегерану возобновить обогащение урана до уровня в 3,67%. Именно такой показатель был предусмотрен в заключенном в 2015 году Совместном всеобъемлющем плане действий.

3 мая Белый дом объявил операцию «Проект Свобода», целью которой была помощь судам, оказавшимся заблокированными в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Однако уже через несколько дней президент США заявил, что его страна прекратит проводить суда через этот морской путь до завершения переговоров с Ираном. Решение он объяснил достижением «значительного прогресса» на пути к полному и окончательному соглашению с Тегераном.

Ранее американский лидер поручил готовиться к длительному давлению на Иран.

 
