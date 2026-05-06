СМИ сообщили о пике присутствия сил ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе

Военное присутствие стран ЕС на юге Азии достигло пика со времен Холодной войны
Военное присутствие европейских стран в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) достигло наивысшего уровня со времен Холодной войны. Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на исследование Фонда имени Генриха Белля.

ИТР — это крупнейший экономический узел, вмещающий более половины населения мира, две трети ВВП и ключевые армиями, что делает его центром глобальной динамики и напряженности. Он охватывает пространство от побережья Африки до Западного побережья США, включая Индию, Китай, Японию, ЮВА, Австралию и Океанию.

Издание отмечает, что развертывание военных сил в ИТР Францией, Германией, Италией и Нидерландами достигло пика в 2024–2025 годах. Лидером среди них по этому показателю является Франция.

При этом геостратегическое влияние стран ЕС в регионе подрывается отсутствием между ними должной координации, подчеркивает Euractiv.

Около 25% всех соглашений о сотрудничестве между ЕС и Индо-Тихоокеанским регионом касаются оборонно-промышленной деятельности, но из-за проблем с координацией европейским оборонным компаниям приходится конкурировать между собой в таких странах как Индия и Индонезия.

Ранее США решили вывести военный контингент из Германии.

 
